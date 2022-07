F1, Carlos Sainz: “Oggi era una doppietta Ferrari abbastanza facile, problemi da analizzare” (Di domenica 10 luglio 2022) Domenica da incubo a Spielberg per Carlos Sainz, che ha visto evaporare con ogni probabilità le residue chance di lottare fino in fondo per il titolo piloti nel Mondiale di Formula Uno 2022. Lo spagnolo della Ferrari è stato costretto infatti al ritiro nel Gran Premio d’Austria a causa di un problema di affidabilità alla power-unit della sua F1-75 proprio mentre stava per affondare l’attacco sulla Red Bull di Max Verstappen per la seconda posizione. “Non ho avuto nessun sentore del problema, è successo tutto all’improvviso. Sapevo che c’era il fuoco grazie agli specchietti, ma non arrivava nessun marshal per bloccare la macchina quando andava indietro (c’era molta pendenza in quel punto, ndr). Per questo non riuscivo a scendere, poi ho deciso di saltare fuori perché c’era troppo fuoco”, racconta il pilota iberico ai microfoni di Sky ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) Domenica da incubo a Spielberg per, che ha visto evaporare con ogni probabilità le residue chance di lottare fino in fondo per il titolo piloti nel Mondiale di Formula Uno 2022. Lo spagnolo dellaè stato costretto infatti al ritiro nel Gran Premio d’Austria a causa di un problema di affidabilità alla power-unit della sua F1-75 proprio mentre stava per affondare l’attacco sulla Red Bull di Max Verstappen per la seconda posizione. “Non ho avuto nessun sentore del problema, è successo tutto all’improvviso. Sapevo che c’era il fuoco grazie agli specchietti, ma non arrivava nessun marshal per bloccare la macchina quando andava indietro (c’era molta pendenza in quel punto, ndr). Per questo non riuscivo a scendere, poi ho deciso di saltare fuori perché c’era troppo fuoco”, racconta il pilota iberico ai microfoni di Sky ...

