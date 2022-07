Djokovic batte Kyrgios in finale: è il suo 7° Wimbledon (Di domenica 10 luglio 2022) Missione compiuta per Novak Djokovic. Il campione serbo oggi, domenica 10 luglio, battendo per 3-1 Nick Kyrgios conquista il settimo Wimbledon in carriera, uno in meno di Roger Federer e si porta a un solo titolo major da Nadal.Wimbledon... Leggi su europa.today (Di domenica 10 luglio 2022) Missione compiuta per Novak. Il campione serbo oggi, domenica 10 luglio,ndo per 3-1 Nickconquista il settimoin carriera, uno in meno di Roger Federer e si porta a un solo titolo major da Nadal....

