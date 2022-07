Crac Parmalat | muore a seguito di una caduta in hotel Luciano Silingardi | aveva 82 anni

Pubblicità

rtl1025 : ?? E' morto questa mattina Luciano #Silingardi, commercialista parmigiano che fu presidente di #Cariparma dal 1987… - parmapress_24 : Crac Parmalat- È morto Luciano Silingardi - -

Nel 2014 era stato condannato in via definitiva a 5 anni e 9 mesi di reclusione per il. L'ex commercialista Silingardi è morto a 82 anni. Era stato a lungo Presidente di Cariparma e nei primi anni 2000 rimase coinvolto neldella. L'ex commercialista Luciano ...Lo scorso 21 aprile, il Tribunale di Parma, a conclusione del dibattimento relativo al filone "Bank of America" (BofA) connesso al noto "", ha condannato in primo grado tre manager pro tempore della filiale di Milano del citato istituto di credito. - continua sotto - Le indagini, condotte, a partire dal 2003, dall'allora ...Era caduto in albergo dove stava trascorrendo le vacanze. L'ex presidente di Cariparma Luciano Silingardi è morto a 82 anni.Luciano Silingardi aveva 82 anni, è stato tra gli uomini più influenti di Parma. Per il crac Parmalat fu condannato nel 2014 ...