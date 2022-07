Covid oggi Calabria, 1.957 contagi e 4 morti: bollettino 10 luglio (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.957 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 10 luglio, in Calabria su 6.451 tamponi effettuati. Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione ci sono +963 guariti e 4 morti (per un totale di 2.706 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +990 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 290) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 14). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.957 i nuovida coronavirus registrati, 10, insu 6.451 tamponi effettuati. Secondo ilsull’emergenza-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione ci sono +963 guariti e 4(per un totale di 2.706 decessi). Il, inoltre, registra +990 attualmente positivi, +2 ricoveri (per un totale di 290) e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 14). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

