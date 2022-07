Conte avvisa Draghi: “Non restiamo al governo per farci schiaffeggiare” (Di domenica 10 luglio 2022) Conte ha come la sensazione di essere accerchiato. Il presidente del Movimento Cinque Stelle, a poche ore dall’inizio di una settimana decisiva per il futuro del governo Draghi, è in allarme. E come ricostruisce il Corriere della Sera, c’è la sensazione che qualcuno voglia far saltare l’alleanza tra i grillini e il Partito Democratico. Dopo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi Bis o voto anticipato? Cosa succede in caso di caduta del governo Conte perplesso sul calo dell’Iva Conte torna a parlare del Recovery Plan: “Lo presenteremo a settembre” Di Maio sta sempre con Conte: “Andiamo avanti con lui” Draghi ha sentito ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 10 luglio 2022)ha come la sensazione di essere accerchiato. Il presidente del Movimento Cinque Stelle, a poche ore dall’inizio di una settimana decisiva per il futuro del, è in allarme. E come ricostruisce il Corriere della Sera, c’è la sensazione che qualcuno voglia far saltare l’alleanza tra i grillini e il Partito Democratico. Dopo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Bis o voto anticipato? Cosa succede in caso di caduta delperplesso sul calo dell’Ivatorna a parlare del Recovery Plan: “Lo presenteremo a settembre” Di Maio sta sempre con: “Andiamo avanti con lui”ha sentito ...

Pubblicità

fattoquotidiano : 'Conte avvisa: 'Bisogna intervenire ora o nel 2050 ci saranno 5,7 milioni di lavoratori poveri'. - CoincidereEsiRM : Se il centro è FI allora perché combatte contro i #comunisti Berlusconi Che per altro non esistono più #DiMaio ha v… - claudiodamico72 : GIUSEPPE CONTE AVVISA: “SE NON AVREMO RISPOSTE, USCIAMO DAL GOVERNO” “Se di fronte a queste urgenze non arriva un… - AlBizzotto : RT @tempoweb: #Conte pressa #Draghi ma #Letta avvisa: è l'ultimo #governo della legislatura #m5s #pd #8luglio - Giusepp17413380 : RT @tempoweb: #Conte pressa #Draghi ma #Letta avvisa: è l'ultimo #governo della legislatura #m5s #pd #8luglio -