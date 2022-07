Chelsea Sterling, affare chiuso: già programmate le visite mediche (Di domenica 10 luglio 2022) Il Chelsea chiude il colpo Sterling dal City: programmate le visite mediche per l’attaccante inglese pronto a vestire Blues Il Chelsea chiude il colpo Sterling dal City: programmate le visite mediche per l’attaccante inglese pronto a vestire Blues. Sterling poi firmerà un contratto fino al 2027 con opzione per un’altra stagione. Grande colpo del Chelsea dal City. Lo scrive Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) Ilchiude il colpodal City:leper l’attaccante inglese pronto a vestire Blues Ilchiude il colpodal City:leper l’attaccante inglese pronto a vestire Blues.poi firmerà un contratto fino al 2027 con opzione per un’altra stagione. Grande colpo deldal City. Lo scrive Fabrizio Romano. L'articolo proviene da Calcio News 24.

