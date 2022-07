Castelfiorentino: 23enne scooterista cade in rotatoria non illuminata, in gravi condizioni a Careggi (Di domenica 10 luglio 2022) Poco prima delle 2 lo scooter condotto dal giovane e' finito fuori strada all'altezza di una rotatoria non illuminata. Al momento non sembra ci siano altri mezzi o persone coinvolte L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 10 luglio 2022) Poco prima delle 2 lo scooter condotto dal giovane e' finito fuori strada all'altezza di unanon. Al momento non sembra ci siano altri mezzi o persone coinvolte L'articolo proviene da Firenze Post.

Pubblicità

FirenzePost : Castelfiorentino: 23enne scooterista cade in rotatoria non illuminata, in gravi condizioni a Careggi -

Castelfiorentino: 23enne scooterista cade in rotatoria non illuminata, in gravi condizioni a Careggi Firenze Post Castelfiorentino: 23enne scooterista cade in rotatoria non illuminata, in gravi condizioni a Careggi Poco prima delle 2 lo scooter condotto dal giovane e' finito fuori strada all'altezza di una rotatoria non illuminata. Al momento non sembra ci siano altri mezzi o persone coinvolte ... Poco prima delle 2 lo scooter condotto dal giovane e' finito fuori strada all'altezza di una rotatoria non illuminata. Al momento non sembra ci siano altri mezzi o persone coinvolte ...