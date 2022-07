Canottaggio, Coppa del Mondo Lucerna 2022: due secondi posti per il quattro di coppia ed il doppio femminile (Di domenica 10 luglio 2022) L’appuntamento di Coppa del Mondo di Canottaggio di Lucerna si conclude con altri due piazzamenti per la spedizione italiana. Accresce dunque il numero dei podi, dopo i due successi di oggi nei pesi leggeri. Sfiora il colpaccio il quattro di coppia di Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili. Partiti dalla corsia 1, rimangono sempre molto vicini alla Polonia, ma senza riuscire a sferrare l’attacco decisivo. Alla fine è secondo posto in 5.40.88, con la Romania a completare il podio. Stesso risultato anche per il doppio femminile di Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi, che non riescono nella rimonta dopo una partenza che le aveva piazzate all’ultimo posto nei primi 500 metri. Vogata dopo vogata le due azzurre risalgono, ma il ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) L’appuntamento dideldidisi conclude con altri due piazzamenti per la spedizione italiana. Accresce dunque il numero dei podi, dopo i due successi di oggi nei pesi leggeri. Sfiora il colpaccio ildidi Nicolò Carucci, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili. Partiti dalla corsia 1, rimangono sempre molto vicini alla Polonia, ma senza riuscire a sferrare l’attacco decisivo. Alla fine è secondo posto in 5.40.88, con la Romania a completare il podio. Stesso risultato anche per ildi Kiri Tontodonati e Stefania Gobbi, che non riescono nella rimonta dopo una partenza che le aveva piazzate all’ultimo posto nei primi 500 metri. Vogata dopo vogata le due azzurre risalgono, ma il ...

Pubblicità

SilviaDiLoren13 : RT @GDF: Coppa del Mondo di #canottaggio. A Lucerna (SVI), medaglia d'argento per Giacomo Gentili, Luca Chiumento e Andrea Panizza con il… - GDF : Coppa del Mondo di #canottaggio. A Lucerna (SVI), medaglia d'argento per Giacomo Gentili, Luca Chiumento e Andrea… - OA_Sport : Subito una vittoria e quattro podi complessivi per la Nazionale italiana di canottaggio nelle prime otto finali! - FalcionelliFede : RT @GDF: Coppa del Mondo di #canottaggio. A #Lucerna (SVI), doppio bronzo nelle imbarcazioni femminili con Valentina Rodini, delle #FiammeG… - GDF : Coppa del Mondo di #canottaggio. A #Lucerna (SVI), doppio bronzo nelle imbarcazioni femminili con Valentina Rodini,… -