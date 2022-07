Basta grembiule rosa o azzurro, sì al giallo per identità di genere. Pillon: “Lasciate in pace i bambini” (Di domenica 10 luglio 2022) La Lega all'attacco contro l’idea del preside di un istituto di Pistoia. Il dirigente scolastico di una scuola dell'infanzia ha proposto di eliminare all’asilo i grembiuli azzurri e rosa per bambini e bambine, sostituendoli con un unico capo di colore “neutro”, il giallo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 luglio 2022) La Lega all'attacco contro l’idea del preside di un istituto di Pistoia. Il dirigente scolastico di una scuola dell'infanzia ha proposto di eliminare all’asilo i grembiuli azzurri epere bambine, sostituendoli con un unico capo di colore “neutro”, il. L'articolo .

