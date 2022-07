Aurora Ramazzotti sciocca i fan: il video che nessuno si aspettava – (Di domenica 10 luglio 2022) Aurora Ramazzotti ha scioccato i fan con un video pubblicato nelle sue storie Instagram in cui ha messo in mostra un dettaglio davvero insolito per una giovane 25enne come lei. La giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora, ha scioccato (di nuovo) i fan con un nuovo video postato su Instagram. Nel video ha messo in mostra un dettaglio dei suoi capelli davvero insolito per una ragazza della sua età. D’altronde, Aurora non ha mai avuto paura di mostrarsi così com’è, grazie a un lungo percorso di auto accettazione che l’ha aiutata ad affrontare i continui (e insensati) paragoni con sua madre. Aurora Ramazzotti ha sorpreso tutti con un ... Leggi su howtodofor (Di domenica 10 luglio 2022)hato i fan con unpubblicato nelle sue storie Instagram in cui ha messo in mostra un dettaglio davvero insolito per una giovane 25enne come lei. La giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros, hato (di nuovo) i fan con un nuovopostato su Instagram. Nelha messo in mostra un dettaglio dei suoi capelli davvero insolito per una ragazza della sua età. D’altronde,non ha mai avuto paura di mostrarsi così com’è, grazie a un lungo percorso di auto accettazione che l’ha aiutata ad affrontare i continui (e insensati) paragoni con sua madre.ha sorpreso tutti con un ...

