Ambrosino pronto a raggiungere i compagni a Dimaro: svelata la data (Di domenica 10 luglio 2022) Il Napoli è partito due giorni fa in direzione Dimaro Folgarida per il primo ritiro precampionato. Nella giornata di ieri, c’è stato il primo allenamento agli ordini di mister Spalletti sotto lo sguardo attento dei tifosi presenti in Trentino Alto-Adige. Gli azzurri convocati per il ritiro in Val di Sole sono ben 29, ma non tutti sono ancora arrivati in ritiro. Tra questi 29 sono presenti anche alcuni giovani aggregati dalla Primavera: uno di quelli più attesi è Giuseppe Ambrosino, capocannoniere dello scorso campionato Primavera 1 e protagonista con l’Italia U19 nell’Europeo giocato a giugno. Giuseppe Ambrosino (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images) Ambrosino non ha ancora potuto raggiungere la squadra a Dimaro perché è impegnato con gli esami di maturità. Secondo quanto ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 10 luglio 2022) Il Napoli è partito due giorni fa in direzioneFolgarida per il primo ritiro precampionato. Nella giornata di ieri, c’è stato il primo allenamento agli ordini di mister Spalletti sotto lo sguardo attento dei tifosi presenti in Trentino Alto-Adige. Gli azzurri convocati per il ritiro in Val di Sole sono ben 29, ma non tutti sono ancora arrivati in ritiro. Tra questi 29 sono presenti anche alcuni giovani aggregati dalla Primavera: uno di quelli più attesi è Giuseppe, capocannoniere dello scorso campionato Primavera 1 e protagonista con l’Italia U19 nell’Europeo giocato a giugno. Giuseppe(Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)non ha ancora potutola squadra aperché è impegnato con gli esami di maturità. Secondo quanto ...

