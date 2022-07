Alice Campello e Alvaro Morata svelano il sesso | la gioia più grande di tutte

zazoomblog : Alice Campello e Alvaro Morata arriva il gender reveal sui social: “Ti aspettiamo” - #Alice #Campello #Alvaro… - zazoomblog : Alice Campello e Alvaro Morata arriva il gender reveal sui social: “Ti aspettiamo” - #Alice #Campello #Alvaro… - Luce_news : Alice Campello e Alvaro Morata, arriva il gender reveal sui social: “Ti aspettiamo” - 992_ciao : RT @cicememi: È UNA BAMBINA RIPETO È UNA BAMBINA ALICE CAMPELLO E ALVARO MORATA AVRANNO LA LORO PRINCIPESSA - 24Trends_Italia : 9. Renato Sanches - 10mille+ 10. Alice Campello - 10mille+ 11. Roma-Trastevere amichevole - 10mille+ 12. Carmina Bu… -

Il quarto fiocco per Alvaro Morata eè rosa. Il sesso della futura nascitura viene svelato con un post Instagram, in cui l'ex attaccante della Juventus , che abbraccia la propria metà, accende un fumogeno a tinte rosa, per ...Per Alvaro Morata e la compagnac'è un fiocco rosa in arrivo. La coppia aspetta una bambina. Dopo tre maschietti, finalmente è il caso di dirlo: Alvaro Morata esono in attesa di una femminuccia. L'...Fiocco rosa per Alvaro Morata e la veneta Alice Campello. Dopo tre maschi, arriva la femmina tanto desiderata dai due. «Principessa ti aspettiamo» ha scritto ...Fiocco rosa per Alvaro Morata e Alice Campello. Dopo tre maschi, arriva la femmina tanto desiderata dai due. «Principessa ti aspettiamo» ha scritto la coppia ...