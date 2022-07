World Games, karate: Angelo Crescenzo è bronzo nel kumite dei 60 kg (Di sabato 9 luglio 2022) Conclusa la prima giornata del karate agli World Games, in scena a Birmingham (Stati Uniti) dal 7 al 17 luglio. Oggi in gara Carola Casale e Mattia Busato per il kata e, nel kumite, Angelo Crescenzo e Luca Maresca. Ottimo il bronzo di Angelo Crescenzo, che in finale per il bronzo ha battuto il kuwaitiano Shaaban Abdullah. Carola Casale, Mattia Busato e Luca Maresca si sono invece piazzati in quinta posizione. Nel kata, Casale e Busato hanno vinto tutti gli incontri fino alla semifinale e poi, nella finalina, sono stati battuti rispettivamente da Lau Grace di Hong Kong e dallo statunitense Gakuji Tozaki. Luca Maresca, invece, nei 67 kg di kumite ha ceduto il passo al greco Xenos. Domani sarà il turno di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 luglio 2022) Conclusa la prima giornata delagli, in scena a Birmingham (Stati Uniti) dal 7 al 17 luglio. Oggi in gara Carola Casale e Mattia Busato per il kata e, nele Luca Maresca. Ottimo ildi, che in finale per ilha battuto il kuwaitiano Shaaban Abdullah. Carola Casale, Mattia Busato e Luca Maresca si sono invece piazzati in quinta posizione. Nel kata, Casale e Busato hanno vinto tutti gli incontri fino alla semifinale e poi, nella finalina, sono stati battuti rispettivamente da Lau Grace di Hong Kong e dallo statunitense Gakuji Tozaki. Luca Maresca, invece, nei 67 kg diha ceduto il passo al greco Xenos. Domani sarà il turno di ...

