Volley, VNL maschile 2022: l’Argentina batte la Francia e rimane in corsa (Di sabato 9 luglio 2022) l’Argentina batte la Francia nella Week 3 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Nel match valevole per la Pool di Osaka, in Giappone, De Cecco e compagni sorprendono la formazione transalpina nel remake della semifinale di Tokyo 2020, imponendosi 3-1 (25-22, 23-25, 25-23, 25-19). Ottime prestazioni di Ezequiel Palacios e Luciano Vicentin (17 punti ciascuno), mentre tra i francesi il best scorer è Stephen Boyer, autore di 13 punti. La Francia dunque rimane ferma ad otto vittorie e con 25 punti è momentaneamente dietro alla Polonia e all’Italia, che con 9 successi rimane in vetta alla classifica. l’Argentina invece si rilancia in ottica Finals di Bologna: De Cecco e compagni sono ora noni in classifica con 5 ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022)lanella Week 3 dellaNations League (VNL). Nel match valevole per la Pool di Osaka, in Giappone, De Cecco e compagni sorprendono la formazione transalpina nel remake della semifinale di Tokyo 2020, imponendosi 3-1 (25-22, 23-25, 25-23, 25-19). Ottime prestazioni di Ezequiel Palacios e Luciano Vicentin (17 punti ciascuno), mentre tra i francesi il best scorer è Stephen Boyer, autore di 13 punti. Ladunqueferma ad otto vittorie e con 25 punti è momentaneamente dietro alla Polonia e all’Italia, che con 9 successiin vetta alla classifica.invece si rilancia in ottica Finals di Bologna: De Cecco e compagni sono ora noni in classifica con 5 ...

