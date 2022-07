Ultime Notizie Roma del 09-07-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione in studio Giuliano Ferrigno conflitto in Ucraina la posizione della Cina nei confronti dell’ invasione russa non è ancora del tutto Chiara nonostante siano passati già quattro mesi e mezzo da quel 24 febbraio il segretario di stato americano Anthony blinken ha chiesto espressamente alla cena di condannare l’aggressione russa all’ucraina blinken e spera dall’altro in colloquio costruttivi con Pechino parlando in via bilaterale con il suo omologo huang he a margine del G20 ministeriale degli Esteri di Bali intanto l’ultima mossa delle forze russe è stato un bombardamento della Regione Ucraina di Nicolai nel sud del paese abbia danneggiato i due stazioni ferroviarie alcune case per il momento non si segnalano vittime ancora esteri caos in ...