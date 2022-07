Ucraina: governatore, 'Luhansk resiste, i russi non l'hanno occupata del tutto' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "La regione resiste, i russi non l'hanno occupata del tutto. hanno fermato la propria avanzata a causa dei magazzini e delle caserme distrutti da parte dei militari ucraini. I russi prevedono di posizionare le proprie munizioni negli asili e nelle scuole. Presto apriremo i centri di aiuto umanitario ai migranti interni della regione di Luhansk". Lo ha comunicato su Telegram il governatore della regione di Luhansk Serhii Haidai. Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - "La regione, inon l'delfermato la propria avanzata a causa dei magazzini e delle caserme distrutti da parte dei militari ucraini. Iprevedono di posizionare le proprie munizioni negli asili e nelle scuole. Presto apriremo i centri di aiuto umanitario ai migranti interni della regione di". Lo ha comunicato su Telegram ildella regione diSerhii Haidai.

