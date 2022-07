Uccide il nonno a colpi di sedia e aspirapolvere | arrestato 15enne

Pubblicità

È successo ieri pomeriggio in una casa di Bucchianico, in provincia di Chieti, dove il giovane vive con i nonni materni: il 15enne avrebbe usato una sedia ed un aspirapolvere per colpire il...In Russia la propaganda trasforma la gente in zombie,più della guerra perché colpisce l'... Eravamo dei kulaki, piccoli proprietari, e per questo miofu anche arrestato e le nostre terre ...PESCARA. Lo ha massacrato a colpi di sedia e aspirapolvere. È morto questa notte l’anziano di 78 anni aggredito e malmenato dal nipote quindicenne che ha problemi psichiatrici a Bucchianico, in provin ...Il giovane, con problemi psichici, avrebbe usato una sedia ed un aspirapolvere per colpire il nonno pare dopo una lite con la nonna.