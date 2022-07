Traffico Roma del 09-07-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

LuceverdeBuongiorno e Bentrovati al primo appuntamento della giornata nulla da segnalare al momento sulle strade della capitale ilrisulta scorrevole su gran parte del territorio mentre sono attese circa 70000 persone per il concerto dei maneskin questa sera al Circo Massimo già chiuse alvia dei Cerchi via del Circo Massimo piazzale Ugo La Malfa via della Greca e via dell'Ara massima di Ercole dalle 15 saranno poi chiuse anche via dei San Gregorio viale Aventino via Bocca della Verità via Petroselli e via del Teatro Marcello è l'occasione saranno deviati e 20 linee di bus della zona come ogni venerdì e sabato le metropolitane ABB uno e ci seguono l'orario prolungato con le ultime corse dai capolinea alle 1:30 di notte Vi ricordo che proprio il venerdì e il sabato i ...