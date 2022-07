Telescopio spaziale James Webb: ecco cosa mostreranno le prime immagini (Di sabato 9 luglio 2022) La NASA sta per mostrare al pubblico e agli scienziati le prime immagini del Telescopio spaziale James Webb che sveleranno l'Universo con un dettaglio senza precedenti. Ieri sono stati svelati i primi obiettivi. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 9 luglio 2022) La NASA sta per mostrare al pubblico e agli scienziati ledelche sveleranno l'Universo con un dettaglio senza precedenti. Ieri sono stati svelati i primi obiettivi.

Pubblicità

andreabettini : Annunciato ciò che vedremo il 12 luglio nelle prime immagini del telescopio spaziale James Webb! - radioscienza : New post: Opportunità per i media europei: pubblicazione delle prime immagini del telescopio spaziale James Webb - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (Ecco gli obiettivi delle prime immagini del telescopio spaziale James Webb) è stato pubbl… - giaroun : RT @gabrielecat74: Martedì 12 luglio al #PlanetariodiRoma sveleremo in diretta mondiale le prime immagini del nuovo telescopio spaziale #ja… - SiuLam82 : RT @SGiovanardi: Il 12/7 alle 16 vi invitiamo al #PlanetariodiRoma per un 'Appuntamento al Buio per la Prima Luce del Telescopio Spaziale J… -