Stresa | ragazza denuncia strupro di gruppo sul lago Maggiore | «Violentata in spiaggia da quattro amici»

Pubblicità

Dome689 : Stresa, presunto stupro di gruppo sulla spiaggia del Lago Maggiore: denunciati 4 giovani tra cui una ragazza - partenopeoswiss : RT @Ticinonline: Si indaga su un presunto strupro di gruppo sulle rive del Lago Maggiore. I fatti sarebbero avvenuti a Stresa, su una spiag… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Sarebbero quattro giovani tra i 19 e i 25 anni, tra cui una donna, tutti residenti a #Stresa, i protagonisti del presunt… - maxbass82 : RT @eccapecca: Stresa, una ragazza 20enne denuncia uno #stupro di gruppo sulla spiaggia. - eccapecca : Stresa, una ragazza 20enne denuncia uno #stupro di gruppo sulla spiaggia. -

... tutti del posto, che, dopo essere stati in alcuni locali del lago Maggiore, hanno terminato la serata in riva al lago a. Unaha fatto la denuncia un paio di giorni dopo e ieri - ...La denuncia presentata da una. Pare siano coinvolte 4 persone, forse 4 suoi amici "Presunto stupro di gruppo su una spiaggia di. Su questo episodio, avvenuto negli scorsi giorni, stanno indagando i carabinieri ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...I carabinieri indagano per fare luce su cosa sia accaduto al termine di quella che doveva essere una serata tra amici ...