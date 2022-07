Si tuffa in canale nel Milanese e resta incastrato, grave 15enne (Di sabato 9 luglio 2022) E' in gravi condizioni un n ragazzino di 15 che nel pomeriggio si è tuffato nel canale Villoresi, nei pressi di Parabiago, nel Milanese, ed è rimasto incastrato in una chiusa. E' accaduto poco prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) E' in gravi condizioni un n ragazzino di 15 che nel pomeriggio si èto nelVilloresi, nei pressi di Parabiago, nel, ed è rimastoin una chiusa. E' accaduto poco prima ...

Pubblicità

laregione : Si tuffa in un canale e rimane incastrato, grave un 15enne - ANSA_Legalita : Si tuffa in canale nel Milanese e resta incastrato, grave 15enne. E' stato portato in elicottero all'ospedale Circo… - ANSA_Legalita : Si tuffa in canale nel Milanese e resta incastrato, grave 15enne. E' stato portato in elicottero all'ospedale Circo… - rep_milano : Si tuffa nel canale Villoresi e resta incastrato in una chiusa: grave un ragazzo di 15 anni -