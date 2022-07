Se ne va dal liceo classico per evitare di essere bocciato, ma trova posto soltanto alla privata. Le peripezie di uno studente (Di sabato 9 luglio 2022) “È stata una via crucis perché nessuno dei licei che avevamo contattato aveva posto per mio figlio”. A parlare è Luigi, il papà di uno studente che durante l’anno ha cercato di cambiare scuola. La storia viene raccontata oggi dal Corriere di Bologna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 9 luglio 2022) “È stata una via crucis perché nessuno dei licei che avevamo contattato avevaper mio figlio”. A parlare è Luigi, il papà di unoche durante l’anno ha cercato di cambiare scuola. La storia viene raccontata oggi dal Corriere di Bologna. L'articolo .

Pubblicità

paoloigna1 : RT @LiceoDaVinciFi: Dal 15/01 al 15/02 si riaprono le iscrizioni alle classi prime su: http://t.co/mngCKBtKeT Il codice del Liceo da inseri… - fernwehmb : poi dipende sempre dal tipo di persona. io mi sono trovata sempre male con le ragazze, e fino alla fine del liceo h… - TINA9016 : RT @kinnporscheit: Barcode che si collega di nascosto dal liceo per fare la diretta è la cosa più bella che vedrete oggi @BarcodeTin @jeff… - nonvedogioie : @Gif2k_ Ho un debole per le canzoni di Carl Brave dal liceo Mi ricordano quei tempi e una ragazza per cui impazzivo… - Beatricehishere : La conchiglia al cioccolato, quanto mi mancaa non la mangio dal liceo ?? -