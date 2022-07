Rugby | storico successo dell’Irlanda nel test match contro gli All Blacks

Leggi su sportface

(Di sabato 9 luglio 2022) Vittoria storica nelper l’Irlanda in occasione deldel Forsyth Barr Stadium di Dunedinla Nuova Zelanda. Per i padroni di casa si tratta della prima storica vittoriagli All. La squadra di Andy Farrell ha trionfato con il punteggio di 23-12 trovando in Jonathan Sexton l’assoluto protagonista. Rivincita dunque per l’Irlanda, che la scorsa settimana era stata travolta per 42-19 dagli oceanici ad Eden Park. SportFace.