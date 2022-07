Rotoli di carta igienica: mettili subito in giardino! Metodo veloce ed ecologico! (Di sabato 9 luglio 2022) Il riciclo delle cose che abbiamo in casa è una pratica che negli ultimi anni si è davvero molto diffusa. Anche la raccolta della spazzatura è cambiata, eliminando i vecchi cassonetti dove dentro si trovata tutto mischiato, ad oggi dove si differenziano, carta, plastica, metalli, vetro, organico e indifferenziata. In alcune zone rurali è possibile anche riciclare l’organico con il contenitore compostabile che trasforma tutto in concime organico per orti e giardini. Insomma c’è una vera e propria evoluzione del settore del riciclo. Vi potrebbe sembrare assurdo, ma è possibile riciclare i Rotoli di carta igienica (la parte interna di cartone ovviamente) e dar loro un nuovo e utilissimo utilizzo in giardino. Nello specifico, possono essere usati per creare nuove piantine che poi saranno messe nell’orto e che ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 9 luglio 2022) Il riciclo delle cose che abbiamo in casa è una pratica che negli ultimi anni si è davvero molto diffusa. Anche la raccolta della spazzatura è cambiata, eliminando i vecchi cassonetti dove dentro si trovata tutto mischiato, ad oggi dove si differenziano,, plastica, metalli, vetro, organico e indifferenziata. In alcune zone rurali è possibile anche riciclare l’organico con il contenitore compostabile che trasforma tutto in concime organico per orti e giardini. Insomma c’è una vera e propria evoluzione del settore del riciclo. Vi potrebbe sembrare assurdo, ma è possibile riciclare idi(la parte interna di cartone ovviamente) e dar loro un nuovo e utilissimo utilizzo in giardino. Nello specifico, possono essere usati per creare nuove piantine che poi saranno messe nell’orto e che ...

