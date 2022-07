Roma, turista disabile scompare alla stazione Termini: localizzato grazie alla polizia (Di sabato 9 luglio 2022) Attimi di disperazione, quelli vissuti ieri mattina alla stazione Termini da una famiglia canadese in vacanza a Roma. La vicenda ha riguardato l’allontanamento di un giovane ventenne, nordamericano ed affetto da una lieve disabilità, il quale nella moltitudine brulicante di sciami turistici ha fatto perdere le proprie tracce, nello sconforto accorato della madre. La richiesta d’aiuto La donna, nella concitazione più profonda, ha rivolto alla polizia Ferroviaria la sua richiesta di aiuto nella speranza di poter rivedere il giovane, mentre il tempo scorreva inesorabile. Gli agenti hanno immediatamente messo in moto le loro competenze. Attraverso il sapiente coordinamento che ha visto coinvolti gli agenti della polizia Ferroviaria di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 luglio 2022) Attimi di disperazione, quelli vissuti ieri mattinada una famiglia canadese in vacanza a. La vicenda ha riguardato l’allontanamento di un giovane ventenne, nordamericano ed affetto da una lieve disabilità, il quale nella moltitudine brulicante di sciami turistici ha fatto perdere le proprie tracce, nello sconforto accorato della madre. La richiesta d’aiuto La donna, nella concitazione più profonda, ha rivoltoFerroviaria la sua richiesta di aiuto nella speranza di poter rivedere il giovane, mentre il tempo scorreva inesorabile. Gli agenti hanno immediatamente messo in moto le loro competenze. Attraverso il sapiente coordinamento che ha visto coinvolti gli agenti dellaFerroviaria di ...

