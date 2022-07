Pogback: tutti i numeri del francese negli anni precedenti alla Juventus (Di sabato 9 luglio 2022) Paul Pogba è tornato alla Juventus. Il francese, dopo la seconda parentesi al Manchester United, è pronto ad aprirne un’altra bianconera, e tornare a Torino alla corte di Max Allegri. Sarà Pogback quindi, vediamo insieme i numeri del francese nella sua prima esperienza con Madama: Sono ben 178 le presenze del francese in bianconero, condite da ben 34 gol e addirittura 40 assist, numeri importanti per un centrocampista, soprattutto se giovane come il Polpo all’epoca. E poi il palmares, da far invidia a chiunque. Con la Juventus infatti, Pogba ha vinto tutti i campionati di Serie A a cui ha partecipato, ben 4: 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16, e ancora 2 Coppe Italia: 2014/15 e 2015/16, senza ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Paul Pogba è tornato. Il, dopo la seconda parentesi al Manchester United, è pronto ad aprirne un’altra bianconera, e tornare a Torinocorte di Max Allegri. Saràquindi, vediamo insieme idelnella sua prima esperienza con Madama: Sono ben 178 le presenze delin bianconero, condite da ben 34 gol e addirittura 40 assist,importanti per un centrocampista, soprattutto se giovane come il Polpo all’epoca. E poi il palmares, da far invidia a chiunque. Con lainfatti, Pogba ha vintoi campionati di Serie A a cui ha partecipato, ben 4: 2012/13, 2013/14, 2014/15 e 2015/16, e ancora 2 Coppe Italia: 2014/15 e 2015/16, senza ...

