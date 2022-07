Platini assolto, frecciata a Infantino: «Colpevoli non qui, ci rivedremo» (Di sabato 9 luglio 2022) “In dubio pro reo”. Si basa su uno dei cardini del diritto penale la decisione del Tribunale federale di Bellinzona che ha assolto Michel Platini e Sepp Blatter dall’accusa di frode ai danni della Fifa. Respinta per insufficienza di prove la tesi dell’accusa, sostenuta dal procuratore Thomas Hildbrand, che aveva chiesto per entrambi un anno Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 9 luglio 2022) “In dubio pro reo”. Si basa su uno dei cardini del diritto penale la decisione del Tribunale federale di Bellinzona che haMichele Sepp Blatter dall’accusa di frode ai danni della Fifa. Respinta per insufficienza di prove la tesi dell’accusa, sostenuta dal procuratore Thomas Hildbrand, che aveva chiesto per entrambi un anno Calcio e Finanza.

