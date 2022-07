Napoli, Di Marzio: “Mertens pronto ad abbassarsi ulteriormente l’ingaggio” (Di sabato 9 luglio 2022) Napoli DI Marzio- Il Napoli lavora per costruire una squadra competitiva dopo la cessione di Lorenzo Insigne. Cristiano Giuntoli è a lavoro per il rinnovo di Meret e provare finalmente a chiudere la trattativa Deulofeu. Nel frattempo Mertens aspetta. . Mertens ha un sogno, quello di concludere la sua carriera nella città “adottiva”. Il belga è a Napoli da 8 anni anni, è ormai diventato un pezzo di storia della città di Napoli e della società. Oltre ad essere il marcatore più prolifico della storia dei partenopei, Mertens è stato amato dai suoi tifosi per il bene dimostrato dal primo giorno per questa città. Dal 1 Luglio, le strade tra Napoli e Dries Mertens si sono divise per mancato rinnovo ma il belga spera ancora in ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)DI- Illavora per costruire una squadra competitiva dopo la cessione di Lorenzo Insigne. Cristiano Giuntoli è a lavoro per il rinnovo di Meret e provare finalmente a chiudere la trattativa Deulofeu. Nel frattempoaspetta. .ha un sogno, quello di concludere la sua carriera nella città “adottiva”. Il belga è ada 8 anni anni, è ormai diventato un pezzo di storia della città die della società. Oltre ad essere il marcatore più prolifico della storia dei partenopei,è stato amato dai suoi tifosi per il bene dimostrato dal primo giorno per questa città. Dal 1 Luglio, le strade trae Driessi sono divise per mancato rinnovo ma il belga spera ancora in ...

Pubblicità

ProfidiAndrea : ???? Sky: 'La decisione di #Mertens sul #Napoli' Dries Mertens ha lo stesso sogno, da mesi: quello di rimanere al Na… - gnavarino : RT @PianetaN: SKY - Dries #Mertens è pronto a ridursi ancora l’ingaggio di 500mila euro per convincere il #Napoli a farlo restare. Sta dice… - MundoNapoli : Gianluca Di marzio: “Mertens per restare a Napoli è disposto ad abbassarsi l’ingaggio di 500 mila euro” - EnricoNapoli17 : @Napoli_Report @DiMarzio Di Marzio l'uomo dei condizionali - Marco_Gualtieri : @Skysurfer72 No ma tu ti sei perso la parte più divertente, quando Di Marzio spingeva per fargli dire che un giocat… -