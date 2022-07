Million Day | estrazione sabato 9 luglio | numeri vincenti

Pubblicità

CorriereCitta : #MillionDay oggi #9luglio 2022: ecco i numeri vincenti di stasera - zazoomblog : Million Day e Million Day Extra lestrazione di sabato 9 luglio 2022: i numeri vincenti - #Million #Million #Extra… - ParliamoDiNews : Million Day oggi 8 luglio 2022: ecco i numeri vincenti di stasera #Isoladeifamosi @IsolaDeiFamosi #Uominiedonne… - infoitcultura : Estrazione Million Day Venerdì 8 Luglio 2022: i numeri vincenti - EEstrazioni : #MillionDay ed #ExtraMillionDay estrazione numeri vincenti di oggi 9 luglio 2022 -

leggo.it

MillionDAY La combinazione del giorno dell'estrazionedi oggi sabato 9 luglio 2022 si conoscerà alle 20,30. Sta per volgere al termine una nuova settimana che però non ha visto nessuno aggiudicarsi il premio di prima categoria. Nonostante la ...Extra , i numeri vincenti di sabato 9 2022 : su Leggo.it la diretta dell'estrazione. MillionDay è il gioco che permette di vincere un milione di euro indovinando i cinque numeri ... Million Day e Million Day Extra, l'estrazione di sabato 9 luglio 2022: i numeri vincenti Vinto un milione di Euro al Bar Dagio di Fumone. Il borgo ernico si rivela la patria del MillionDay, con duemila abitanti e due vincite da un milione di euro in poco tempo.Sesta e penultima estrazione della settimana di Million Day . Nel giorno in cui l'Italia vinse il mondiale nel 2006, chissà che anche ...