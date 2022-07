Marcello Sacchetta torna in tv | per lui un ruolo davvero inedito

(Di sabato 9 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si prepara a dei mesi di grandi cambiamenti e non solo per il parto della compagna ma anche per il suo ritorno in tv. Sia parlare del ballerino e coreografo napoletano che il grande pubblico ha imparato a conoscere e ad amare grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De

Pubblicità

zazoomblog : Amici Marcello Sacchetta sbarca in Rai e la compagna si prepara al parto: ecco le novità - #Amici #Marcello… - HeryHxam : Marcello Sacchetta “tradisce” Mediaset con Rai/ Il nuovo ruolo dopo l’addio ad Amici - glooit : Marcello Sacchetta: il ritorno ad Amici, il nuovo show e il parto di Giulia Pauselli leggi su Gloo… -

Cambiamenti per. Il ballerino di Amici e conduttore ha risposto ad alcune domande su Instagram , raccontandosi ai follower. In questo periodo, il 38enne è alle prese con le registrazioni di un ..."tradisce" Mediaset con Rai/ Il nuovo ruolo dopo l'addio ad Amici Ora la data dell' anniversario della morte di Gianni Versace si avvicina sempre di più; proprio in questa ...Marcello Sacchetta si prepara a dei mesi di grandi cambiamenti e non solo per il parto della compagna ma anche per il suo ritorno in tv.Marcello Sacchetta si prepara per un nuovo debutto in tv, dopo l'addio ad Amici di Maria De Filippi, ed è pronto a diventare genitore con Giulia Pauselli ...