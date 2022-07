Juve, ufficiale l’arrivo di Di Maria: le cifre dell’affare (Di sabato 9 luglio 2022) Ora è ufficiale: Angel Di Maria è un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero ha ufficializzato l’accordo fino al 30 giugno 2023 con l’esterno argentino ex PSG, che ha scelto la maglia numero 22. “Per me è una nuova tappa. Sono molto felice. Sin dal primo momento in cui ho detto sì, mi sono Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 9 luglio 2022) Ora è: Angel Diè un nuovo giocatore dellantus. Il club bianconero ha ufficializzato l’accordo fino al 30 giugno 2023 con l’esterno argentino ex PSG, che ha scelto la maglia numero 22. “Per me è una nuova tappa. Sono molto felice. Sin dal primo momento in cui ho detto sì, mi sono Calcio e Finanza.

Pubblicità

forumJuventus : Prime parole in bianconero per Di Maria: 'Juve miglior squadra d'Italia, qui per vincere. Prometto impegno e sacrif… - _Morik92_ : Su #deLigt, la #Juve non scenderà sotto il muro dei 90mln. L'intenzione del #Bayern, già d'accordo col calciatore,… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, UFFICIALE L'ARRIVO DI DI MARIA CONTRATTO FINO AL 30 GIUGNO 2023 #SkySport #SkyCalciomercato #Juve #DiMaria - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Juve, ufficiale l’arrivo di Di Maria: le cifre dell’affare: Ora è ufficiale: Angel Di Maria è un… - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Lenglet Tottenham, UFFICIALE l’acquisto. La Juve lo toglie dalla lista di mercato #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhe… -