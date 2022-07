Incendi: già 60 ettari in fumo nel Sassarese, case evacuate (Di sabato 9 luglio 2022) Non accenna a placarsi la forza del vasto Incendio che nella tarda mattina di oggi è divampato intorno alle campagne tra la frazione di Tottubella a Sassari e località Nuraghe Bonassai. Le fiamme sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 9 luglio 2022) Non accenna a placarsi la forza del vastoo che nella tarda mattina di oggi è divampato intorno alle campagne tra la frazione di Tottubella a Sassari e località Nuraghe Bonassai. Le fiamme sono ...

