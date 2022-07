Crollo Marmolada, trovata l’undicesima e ultima vittima (Di sabato 9 luglio 2022) l’undicesima vittima della tragedia sulla Marmolada è stata recuperata. Si tratta dell’ultima persona che risultava ancora dispersa. Tutte le vittime sono state recuperate Leggi su ilgiornale (Di sabato 9 luglio 2022)della tragedia sullaè stata recuperata. Si tratta dell’persona che risultava ancora dispersa. Tutte le vittime sono state recuperate

