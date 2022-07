Consigli Fantacalcio 2022/23: 5 colpi low cost con 5 meno di crediti (Di sabato 9 luglio 2022) Il momento della fatidica asta si avvicina e la redazione di 11contro11 è prontaa scendere in campo. Stavolta, elargiremo Consigli sui 5 migliori colpi low-cost per il Fantacalcio. Questo perché la vittoria finale può essere determinata anche da una sorpresa inaspettata e soffiata per pochi crediti. Chissà che anche tra i nostri suggerimenti non ne esca uno vincente! Consigli Fantacalcio 2022/2023: 5 migliori colpi low cost Luca Zanimacchia: la Cremonese ha scelto di puntare ancora sul talento di casa Juventus. Autore di ben 8 centri, è stato tra i protagonisti della promozione dei lombardi. Naturalmente dovrà misurarsi con la Serie A, ma può rivelarsi un colpaccio sotto traccia. Tenete d’occhio il suo nome. Nemanja ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 9 luglio 2022) Il momento della fatidica asta si avvicina e la redazione di 11contro11 è prontaa scendere in campo. Stavolta, elargiremosui 5 migliorilow-per il. Questo perché la vittoria finale può essere determinata anche da una sorpresa inaspettata e soffiata per pochi. Chissà che anche tra i nostri suggerimenti non ne esca uno vincente!/2023: 5 migliorilowLuca Zanimacchia: la Cremonese ha scelto di puntare ancora sul talento di casa Juventus. Autore di ben 8 centri, è stato tra i protagonisti della promozione dei lombardi. Naturalmente dovrà misurarsi con la Serie A, ma può rivelarsi un colpaccio sotto traccia. Tenete d’occhio il suo nome. Nemanja ...

Pubblicità

DiMarzio : #Juventus, ufficiale #DiMaria: il numero scelto e il possibile ruolo al #Fantacalcio - 11contro11 : Consigli #Fantacalcio 2022/23: 5 colpi low cost con 5 meno di crediti #Cremonese #Empoli #Monza #Salernitana… - CloudMancio : RT @calciotoday_it: Romelu #lukaku al Fantacalcio - Numeri, statistiche e consigli per la prossima asta. Seguici per altri consigli sui pr… - calciotoday_it : Romelu #lukaku al Fantacalcio - Numeri, statistiche e consigli per la prossima asta. Seguici per altri consigli su… - MkpoikankeUmoh : RT @DiMarzio: #Juventus, ufficiale #DiMaria: il numero scelto e il possibile ruolo al #Fantacalcio -