“Come è morto Emanuele”. L’indiscrezione sulla scomparsa del Gladiatore di Avanti un altro (Di sabato 9 luglio 2022) Come è morto Emanuele Vaccarini, il Gladiatore di Avanti un altro. La scomparsa del personaggio del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti è arrivata coma un fulmine a ciel sereno. Tanti i messaggi in ricordo di quel ‘gigante buono’ che aveva conquistato i cuori dei telespettatori italiani. Emanuele Vaccarini era stato richiamato dalla produzione di Avanti un altro dopo aver partecipato al programma Come concorrente e nel 2019 era entrato nel famoso ‘salottino’ insieme a personaggi noti Come Francesco Nozzolino, Franco Pistoni, interprete dello “iettatore” e “Miss Claudia”, la bellissima Claudia Ruggeri. Come è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 luglio 2022)Vaccarini, ildiun. Ladel personaggio del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti è arrivata coma un fulmine a ciel sereno. Tanti i messaggi in ricordo di quel ‘gigante buono’ che aveva conquistato i cuori dei telespettatori italiani.Vaccarini era stato richiamato dalla produzione diundopo aver partecipato al programmaconcorrente e nel 2019 era entrato nel famoso ‘salottino’ insieme a personaggi notiFrancesco Nozzolino, Franco Pistoni, interprete dello “iettatore” e “Miss Claudia”, la bellissima Claudia Ruggeri.è ...

