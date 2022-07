Pubblicità

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Caicedo, che beffa: perde la causa contro il Genoa e adesso è senza squadra - Deperismi : RT @teoocchiuto: Il #Genoa ha vinto l’arbitrato con Felipe Caicedo: risolto il contratto con l’ex Lazio e Inter. Restando in #SerieB e parl… - Gazzetta_it : #Caicedo, che beffa: perde la causa contro il Genoa e adesso è senza squadra - teoocchiuto : Il #Genoa ha vinto l’arbitrato con Felipe Caicedo: risolto il contratto con l’ex Lazio e Inter. Restando in #SerieB… - mashiro_17 : @SteCasati7 Se ti serve c'è Caicedo che poverino è disoccupato ?? -

Addio, e senza rimpianti. Il Collegio Arbitrale ha respinto il ricorso, promosso dal calciatore Felipecontro il Genoa, volto a prolungare il suo accordo con il club rossoblu sino al 30 giugno 2024. E, dunque, dal 1° luglio scorso l'attaccante è svincolato, evitando così al Genoa di trovare un (...Felipenon è più un calciatore del Genoa . Lo ha sancito il Collegio Arbitrale respingendo il ... interpellato dal club rossoblu, ha dimostratoil giocatore non l'ha esercitato nella maniera ...Il Genoa vince l'arbitrato con Caicedo: il ricorso dell'attaccante ecuadoregno non è stato accolto Il Genoa e Felipe Caicedo si lasciano ufficialmente. In tal senso è servito l'intervento del Collegio ...Felipe Caicedo, l'attaccante ecuadoriano che il Genoa aveva prelevato l'anno scorso dalla Lazio, non è più un calciatore del Genoa. A sancire l'addio è il Collegio Arbitrale che ha respinto il ricorso ...