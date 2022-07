Airola | la sedicenne Giulia Falzarano in concerto al Teatro Romano con l’Ofb

(Di sabato 9 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Un nuovo prezioso tassello nel mosaico di successi dipianistana. Artisticamente cresciuta presso l’Accademia musicale Mille e una nota, il talento caudino sì esibirà domani, domenica, presso ildi Benevento. La giovanissima, infatti, è stata inserita nel calendario della ottava stagione della Orchestra Filarmonica di Benevento, kermesse firmata dalla Direttrice artistica Beatrice Rana. Artisti emergenti ed altri di fama affermata insieme in un matrimonio che abbina arte e tradizione., a partire dalle ore 21, si esibirà in un repertorio di Chopin che sarà accompagnato dalle coreografie dei ballerini Odette Marucci, Anbeta Toromani e Alessandro Macario ...

Giulia Falzarano, la sedicenne pianista domani sera in concerto al Teatro romano di Benevento