"Vi dico cosa facevano con i bicchieri": la rivelazione choc sulla morte del bimbo a Sharm (Di venerdì 8 luglio 2022) sulla struttura teatro della morte del piccolo Andrea Mirabile ci sono ancora forti dubbi. La famiglia palermitana arrivata a Sharm el Sheik per trascorrere le vacanze non ha mai abbandonato il resort, ergo tutto ciò che è accaduto al bimbo e al papà deve essere partito inevitabilmente da qualcosa consumato all'interno dell'hotel. Le indagini proseguono e oggi la moglie incinta insieme al marito rientreranno in Italia. Ma in questo momento sono state raccolte diverse testimonianze di altri ospiti della struttura che in questi mesi hanno passato qualche periodo all'interno del resort. E come riporta il Corriere una su tutte stupisce abbastanza. Ed è quella di una influencer, Elisa Gileri che ha dato un quadro inquietante della situazione: "Ho letto ieri la notizia - racconta - e sono stata malissimo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022)struttura teatro delladel piccolo Andrea Mirabile ci sono ancora forti dubbi. La famiglia palermitana arrivata ael Sheik per trascorrere le vacanze non ha mai abbandonato il resort, ergo tutto ciò che è accaduto ale al papà deve essere partito inevitabilmente da qualconsumato all'interno dell'hotel. Le indagini proseguono e oggi la moglie incinta insieme al marito rientreranno in Italia. Ma in questo momento sono state raccolte diverse testimonianze di altri ospiti della struttura che in questi mesi hanno passato qualche periodo all'interno del resort. E come riporta il Corriere una su tutte stupisce abbastanza. Ed è quella di una influencer, Elisa Gileri che ha dato un quadro inquietante della situazione: "Ho letto ieri la notizia - racconta - e sono stata malissimo, ...

