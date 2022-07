"Umiliati tutti i giorni dal Pd". Altro che Draghi: Conte, l'obiettivo è distruggere Letta (Di venerdì 8 luglio 2022) Pure dopo l'uscita di Luigi Di Maio, quel che rimane del Movimento 5 Stelle è profondamente spaccato. L'ennesimo bluff di Giuseppe Conte, che anche oggi esce dal governo domani, ha spazientito l'ala “ribellista” dei grillini, quella capitanata da Paola Taverna, che spinge per lasciare l'esecutivo. Tra l'Altro non sono sfuggiti i toni aggressivi, durante l'assemblea congiunta, anche nei confronti dei dem che dovrebbero essere preziosi alleati. “Non possiamo farci umiliare tutti i giorni da Palazzo Chigi e dal Pd”, è una delle voci grilline riportate dal Giornale. Conte invece è stato molto più prudente da questo punto di vista, lasciando fuori il partito di Enrico Letta dal suo sfogo: “Questo governo deve cambiare marcia - ha dichiarato rivolgendosi soprattutto ai 5 Stelle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Pure dopo l'uscita di Luigi Di Maio, quel che rimane del Movimento 5 Stelle è profondamente spaccato. L'ennesimo bluff di Giuseppe, che anche oggi esce dal governo domani, ha spazientito l'ala “ribellista” dei grillini, quella capitanata da Paola Taverna, che spinge per lasciare l'esecutivo. Tra l'non sono sfuggiti i toni aggressivi, durante l'assemblea congiunta, anche nei confronti dei dem che dovrebbero essere preziosi alleati. “Non possiamo farci umiliareda Palazzo Chigi e dal Pd”, è una delle voci grilline riportate dal Giornale.invece è stato molto più prudente da questo punto di vista, lasciando fuori il partito di Enricodal suo sfogo: “Questo governo deve cambiare marcia - ha dichiarato rivolgendosi soprattutto ai 5 Stelle ...

Pubblicità

AChierchini : RT @billythekode: @ladyonorato I medici sospesi e umiliati vanno risarciti come tutti gli altri - billythekode : @ladyonorato I medici sospesi e umiliati vanno risarciti come tutti gli altri - danieleferrari9 : RT @NikSovversivo: @Gianl1974 che facessero i nazisti nel loro staterello, ma che non possano più offendere nessuno e Putin e tutti i suoi… - tavano_anna : @fattoquotidiano Dovremmo batterci tutti noi per cancellare dal parlamento facce da culo come il suo che si arricch… - carmentpf : @MMaXXprIIme Di buono niente, niente niente. Siamo sottomessi e umiliati da tutti, in primis Germania, Francia e Continente nero. -