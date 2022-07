Traffico Roma del 08-07-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sul grande raccordo anulare code tra Lauren dello svincolo di Ciampino in carreggiata esterna pratica di mare è ancora chiusa alper un incendio avvenuto i giorni scorsi il tratto di via di Pratica tra via Arno e via Pontina alberi sulla carreggiata invece si segnalano sulla via del l'altezza dei km 13 e 700 in direzione Ostia sono possibili rallentamenti e rallentamenti per incidente su via Aurelia nei pressi di via della Maglianella verso felicità altro incidente in centro per mare Corso Vittorio Emanuele vicino via dei leutari ancora alberi caduti che hanno determinato la chiusura a Torpignattara di via Bartolomeo Perestrello 3 via Lodovico Pavoni e la via della Marranella e per lo stesso motivo chiusa ...