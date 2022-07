Sampdoria, Lanna allo scoperto: ‘Due trattative per la cessione. Sul mercato…’ | Mercato (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 12:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di CalcioMercato.com: Il presidente della Sampdoria Marco Lanna questa mattina ha incontrato la stampa per una conferenza di presentazione del nuovo campionato. Ovviamente, il numero uno di Corte Lambruschini ha dovuto toccare alcune delle tematiche calde di questi giorni, a partire dalle trattative per la cessione della società passando per il Mercato: “Questo incontro è stato deciso per iniziare la stagione con l’augurio di un buon lavoro. Sarà un’altra stagione importante in cui siamo attivi su tutti i fronti. Stiamo aspettando che arrivino delle novità, non sappiamo ancora quando arriveranno“. Il pensiero, inevitabilmente, va alla cessione: “Ci sono due ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 8 luglio 2022) 2022-07-08 12:20:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calcio.com: Il presidente dellaMarcoquesta mattina ha incontrato la stampa per una conferenza di presentazione del nuovo campionato. Ovviamente, il numero uno di Corte Lambruschini ha dovuto toccare alcune delle tematiche calde di questi giorni, a partire dalleper ladella società passando per il: “Questo incontro è stato deciso per iniziare la stagione con l’augurio di un buon lavoro. Sarà un’altra stagione importante in cui siamo attivi su tutti i fronti. Stiamo aspettando che arrivino delle novità, non sappiamo ancora quando arriveranno“. Il pensiero, inevitabilmente, va alla: “Ci sono due ...

