Reazione a Catena | chi sono i Dammi il La | vincita | record e cosa fanno nella vita

(Di venerdì 8 luglio 2022) In questo periodo tra fine giugno e inizio luglio, acidei nuovi campioni chiamati 'il La'. Questo gruppo ha fatto il suo ingresso ufficialegiornata di venerdì 24 giugno, eliminando gli allora campioni in carica ‘I Pecorella'. Sin da quel momento Nadya, Gioacchino e Francesca hanno seminatoe vittorie, attirando una bella fetta di attenzione da parte del pubblico di Rai 1. Nel periodo della loro permanenza, gli indici auditel dirisultati impeccabile se non addirittura elevati (con share anche del 29.5%). Ma chiil La? Chiil La? Gioacchino, Francesca e Nadya ...

La fascia preserale Non si ferma invece il quiz condotto da Marco Liorniche ha segnato rispettivamente il 20,85% di share (1.834.000 spettatori - l'Intesa vincente) e il 26,24% di ...Il medico di famiglia, insieme ai pediatri operanti sul territorio rappresentano la prima linea di assistenza sanitaria e una loro carenza crea unasulle strutture sanitarie più ...Reazione a Catena 2022. I giorni passano, le settimane corrono, ma l’appuntamento per i telespettatori di Rai 1, quelli appassionati, è sempre è solo uno: il tardo pomeriggio, a partire dalle 18.45, c ...Marco Liorni annuncia grandi novità. Il conduttore grande protagonista dei palinsesti Rai. Poi svela come intende trascorrere le vacanze: esaudendo un sogno ...