(Di venerdì 8 luglio 2022) Torna, come ogni venerdì, l’appuntamento imperdibile con-Le Storie, il programma di approfondimento e attualità che vede alla conduzione su Rete 4 i giornalisti Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. L’omicidio di Petere Laura Perselli Questa sera il programma, a cura di Siria Magri, torna sul caso di, il ragazzo di Bolzano che il 4 gennaio del 2021 uccise i genitori Per e Laura. La sorella di, preoccupata per la scomparsa di sua mamma e di suo papà, diede l’allarme. Le indagini portarono prima all’arresto, poi alla confessione del ragazzo. Questa sera l’analisi della drammatica vicenda. Il caso diAl centro della serata anche il caso che vede protagonista...

CorriereCitta : Quarto Grado, anticipazioni puntata 8 luglio 2022: i casi di Benno Neumair e Alberto Genovese stasera in tv… - Loredanataberl1 : RT @Mcclane272: @madforfree @sabato_ivana Mi piaceva molto la Scampini di quarto grado. Accanto a Salvo Sottile formava una coppia di giova… - visitorcity : RT @ConilSud: 'Una cappa d'angoscia'. Nel quarto episodio del podcast del @corriere #MifidodiLei la giornalista Marcelle Padovani ricorda i… - ConilSud : 'Una cappa d'angoscia'. Nel quarto episodio del podcast del @corriere #MifidodiLei la giornalista Marcelle Padovani… - Blodicice : @MarcoTala365 Fai bene abbiamo scottature di terzo e quarto grado -

Mediaset Infinity

... il 3,6% nelle scuole secondarie di primoe il 3,5% di quelle secondarie di secondo. ... Più della metà delle famiglie con almeno uno straniero vive nel Nord del Paese, circa unnel ..., ore 21:20 su Rete 4 Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano. New Amsterdam, ore 21:25 su Canale 5 Famoso ... Quarto Grado, anticipazioni di venerdì 8 luglio: Benno Neumair e Genovese Per la prima serata in tv, venerdì 8 luglio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Top Dieci”, condotto da Carlo Conti. Anche questa settimana due squadre di celebrities, composte ognuna da 3 personaggi ...AMSTERDAM (ITALPRESS) – Il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, e il presidente della Repubblica del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, hanno celebrato oggi il 60° anniversario del sito di Mangualde, ...