Procida firma un triennale con l'Alba Berlino. Giocherà in Eurolega

Triennale con l'Alba Berlino per Gabriele, che avrà così la chance di testarsi al massimo livello continentale dopo la chiamata in Nba con il numero 36 al draft da parte dei Portland TrailBlazers che l'hanno poi subito girato ai ...Ma ai Pistonsse ci arriverà sarà soltanto in un secondo momento, visto lache lo legherà contrattualmente per i prossimi tre anni all'Alba Berlino : 'Felice di questa opportunità - ...La scelta numero 36 del draft 2022, Gabriele Procida, lascia i Detroit Pistons per approdare in Eurolega sponda ALBA Berlino ...Gabriele Procida è un nuovo giocatore dell’ALBA Berlino. Il club tedesco ha infatti annunciato l’arrivo della talentuosa ala che, dopo essere stata la 36esima scelta dei Detroit Pistons nell’ultimo ...