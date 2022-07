Processo Montante, 8 anni in appello a ex Presidente industriali siciliani (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Sconto di pena per Antonello Montante, l’ex Presidente degli industriali siciliani, ritenuto a capo di un sistema di spionaggio. La Corte d’appello di Caltanissetta dopo 8 ore di Camera di consiglio ha emesso il verdetto: Montante è stato condannato a otto anni, mentre lo scorso 15 gennaio l’accusa aveva chiesto 11 anni e 4 mesi di carcere con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Queste le pene per gli altri imputati: assolto per due capi di imputazione e prescritto per un altro capo di imputazione il generale Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta condannato in primo grado a 3 anni, condanna a 3 ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – Sconto di pena per Antonello, l’exdegli, ritenuto a capo di un sistema di spionaggio. La Corte d’di Caltanissetta dopo 8 ore di Camera di consiglio ha emesso il verdetto:è stato condannato a otto, mentre lo scorso 15 gennaio l’accusa aveva chiesto 11e 4 mesi di carcere con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e rivelazione di segreto d’ufficio. Queste le pene per gli altri imputati: assolto per due capi di imputazione e prescritto per un altro capo di imputazione il generale Gianfranco Ardizzone, ex comandante provinciale della guardia di finanza di Caltanissetta condannato in primo grado a 3, condanna a 3 ...

