PALINSESTI RAI2 E RAI3 AUTUNNO 2022: BOOMERISSIMA, CATTELAN, FAZIO E IL COLLEGIO (Di venerdì 8 luglio 2022) L'AUTUNNO di RAI2 si presenta ricco di novità: la seconda rete Rai si rinnova tra nuovi programmi e nuovi volti. Tra i titoli più attesi BOOMERISSIMA con Alessia Marcuzzi, Sing Sing Sing con Stefano De Martino, il late show EPCC con Alessandro CATTELAN, Non sono una Signora con i vip nei panni di drag queen e Nudi per la Vita con Mara Maionchi. Nel daytime di RAI2 confermati al mattino Radio2 Social Club, I Fatti Vostri con Anna Falchi e Salvo Sottile mentre il pomeriggio cambia pelle. Ci sarà ancora Ore 14 con Milo Infante ma dopo spazio a nuovi programmi: Bella Mà, il talk generazionale con Pierluigi Diaco e Nei Tuoi Panni, nuovo format con Mia Ceran. In preserale il cult NCIS. Nell'access di RAI2, dalle 19.50 alle 20.30, Blue Bloods fino al 7/10, il game con Paolo Conticini Una ...

