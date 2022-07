NXT UK 07 07 2022 Tiger man

(Di venerdì 8 luglio 2022) Buona sera amici! E benvenuti, anche se in ritardo, al nostro consueto appuntamento con lo show britannico, show che ultimamente ci fa un po’ dannare ma a stare senza non se ne parla, quindi, andiamo a scoprire insieme cosa è successo nell’ultimo episodio andato in onda. Risultati NXT UKTuran ha sconfitto Kenny Williams (6:33) (2,5 / 5); La scorsa settimana: vediamo Trent Seven portato sul retro, a disturbarlo arriva Sam Gradwell, solo per sentirsi dire dall’ex membro dei MM che è un nessuno; All’inizio di questa settimana: Oliver Carter si sta allenando fino a quando i Die Familie si dimostrano disponibili ad aiutare. Carter risponde con delle sfide singole contro ognuno di loro e il primo sarà Teoman; Josh Morrell ha sconfitto Primate (4:05) (2,5 / 5); All’inizio di questa settimana: Blair Davenport si lamenta delle solite domande di ...

