No ai ricorsi, Figc esclude Campobasso e Teramo dalla Serie C (Di venerdì 8 luglio 2022) Campobasso e Teramo sono state escluse dal prossimo campionato di Serie C. La decisione è arrivata stamane dal Consiglio della Figc, che ha esaminato i ricorsi presentati dai due club dopo la prima ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 8 luglio 2022)sono state escluse dal prossimo campionato diC. La decisione è arrivata stamane dal Consiglio della, che ha esaminato ipresentati dai due club dopo la prima ...

Pubblicità

sportli26181512 : No ai ricorsi, Figc esclude Campobasso e Teramo dalla Serie C: Niente da fare, Figc esclude Campobasso e Teramo dal… - sportavellino : Serie C, ricorsi Teramo e Campobasso: ecco la decisione della FIGC - -