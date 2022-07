Milano, crollo in un edificio in costruzione: tre operai feriti (Di venerdì 8 luglio 2022) Alcuni operai sono rimasti coinvolti dal crollo dell'armatura di una soletta in un cantiere in via Espinasse a Milano . A quanto è stato riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi, ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022) Alcunisono rimasti coinvolti daldell'armatura di una soletta in un cantiere in via Espinasse a. A quanto è stato riferito dai vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi, ...

