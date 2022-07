Maltempo a Roma | Premio Strega colpito dalla pioggia | pubblico scappa durante la diretta

Leggi su funweek

(Di venerdì 8 luglio 2022) Succede di tuttoladel2022, in unaavvolta dal. Ma, addirittura, quello che si è visto è stato un fuggi fuggi generale del. Cosa sarà mai successo? LEGGI ANCHE :– Tim Summer Hits, gaffe ‘ntica’ di Mika su Stefano de Martino e Andrea Delogu: come avrà reagito Belen? Ilsi abbatte sue sul: ecco cosa è successo inAndiamo con ordine e partiamo dal principio. Non appena è cominciata lasu Rai Tre della 76-esima edizione deldal Museo Nazionale Etrusco ...